Rhône : le département placé en alerte sécheresse

Le département du Rhône est placé en situation d’alerte sécheresse. Ce sont plus précisément les nappes d’eau souterraine du pliocène dans le Val de Saône et les couloirs d’Heyrieux et de Meyzieu dans l’Est lyonnais qui sont concernées.

« Cette situation conduit à renforcer les mesures de vigilance sur les eaux souterraines, prises par l’arrêté du 12 mars 2020, du fait d’une baisse continue du niveau des nappes », a déclaré la préfecture. Elle ajoute que « pour faire face à cette situation de déficit, des mesures de restriction d’usage de l’eau s’imposent sur les nappes de l’Est lyonnais (couloirs de Meyzieu et Heyrieux) et sur le secteur concerné par la nappe du pliocène du Val-de-Saône ».

Il a été annoncé qu’au sein de ces trois zones, « pour les usages professionnels, y compris agricoles, une réduction de 25 % des prélèvements dans le milieu doit être mise en œuvre. Pour les usages domestiques et d’agrément, les mesures de restriction s’appliquent quelle que soit l’origine de l’eau ».

Des mesures complémentaires de restriction et d’interdiction de l’usage de l’eau pourraient être prises si la situation ne s’améliore pas d’ici les prochaines semaines.