Rhône: le département placé en vigilance jaune orage

Météo France vient de déclencher la vigilance jaune orage avec des phénomènes météorologiques violents attendus cette nuit.

Après la vigilance canicule de ces deux derniers jours, le département du Rhône est placé en jaune pour des orages. Par ailleurs le début de la nuit devrait toujours être marqué par un temps particulièrement lourd.

Des pluies orageuses sont attendues à partir de 3 heures du matin et devraient durer jusqu’à 8 heures. Le ciel devrait s’éclaircir au fur et à mesure de la journée de samedi.

Les prochains jours devraient être plus agréables avec des températures plus fraîches. Samedi, il fera 28°C et dimanche 26°C. Le week-end sera accompagné d’un ciel clair malgré quelques nuages.