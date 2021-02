Rhône : le SYTRAL vote la création de nouvelles lignes de tram

Ce lundi, le comité syndical du SYTRAL du Rhône s’est réuni pour voter plusieurs projets.

Parmi eux, le budget 2021, qui passe à 1,4 milliards d’euros. 830 millions seront dédiés à l’exploitation, et 530 millions pour l’investissement.

Autre point, le prolongement de la ligne de tramway T6 vers la Doua avec la création de onze à douze stations supplémentaires.

Les lignes T9 et T10 permettront de relier les villes de Vaulx-en-Velin à Villeurbanne et celles de Saint-Fons et Vénissieux à Lyon.

Enfin, le comité syndicat du SYTRAL a validé le prolongement de la délégation de service public à la société Keolis pour dix-huit mois.