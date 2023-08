Rhône : l’ensemble du département placé en alerte jaune sécheresse

La préfecture du Rhône a placé l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon en alerte jaune sécheresse. Des restrictions d’usage de l’eau sont mises en place et plusieurs interdictions en découlent. Des agents de l’Office français de la biodiversité sont déployés sur le département afin de faire de la pédagogie sur ces mesures et pour sanctionner les éventuelles infractions.

La liste des interdictions :

– Prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement pour les usages domestiques

– Arrosage des espaces verts publics ou privés en journée de 10h à 18h

– Arrosage des potagers domestiques en journée, de 10h à 18h

– Arrosage des espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels en journée de 10h à 18h

– Premier remplissage des piscines privées

– Lavage des véhicules à titre privé à domicile

– Lavage des façades et toitures

– Fonctionnement des fontaines et brumisateurs à circuit ouvert