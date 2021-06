Rhône : les commerces ouverts ce dimanche, l’offre TCL renforcée

Pour venir en aide aux entreprises après la crise sanitaire, la préfecture du Rhône a pris un arrêté permettant aux commerces rhodaniens de rester ouverts ce dimanche.



Pour l’occasion, le réseau TCL a pris la décision de renforcer son offre, notamment vers les grands pôles commerciaux rhodaniens. Les lignes 40, 43, C6 et C21 circuleront avec des bus articulés. La fréquence du C9, du C20, du 93 et du 52 sera renforcée. Même chose pour les lignes B et D du métro lyonnais et les lignes de tramway T1 et T2.



À noter que les commerces resteront également ouverts dimanche prochain et le 4 juillet, date du premier dimanche des soldes d’été.

