Alors que différents dispositifs ont été mis en place par l’État, la préfecture et les collectivités, les délais d’obtention d’un rendez-vous pour les titres d’identité (passeports et cartes d’identité nationale) ont été divisés par deux dans le Rhône et dans la Métropole de Lyon. C’est désormais environ 28 jours qu’il faut attendre pour un rendez-vous au lieu de 61 jours au 1er mai dernier.