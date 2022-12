Rhône : les mesures d’interdiction prises par la préfecture en vue du Nouvel An

La préfecture du Rhône a pris des mesures d’interdiction pour la journée du samedi 31 décembre, dès 17h, et jusqu’au dimanche 1er janvier à midi, afin de prévenir d’éventuels débordements lors des festivités du Nouvel An.

[Jour de l'An ]

Au regard des troubles à l’ordre public constatés les précédentes années, le préfet a pris un ensemble de mesures nécessaires au respect de la tranquillité publique dans le #Rhône et la Métropole de #Lyon ⤵️ pic.twitter.com/UlWsZlACFH — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 29, 2022

La consommation de boissons alcoolisées en réunion, sur la voie publique, et la vente d’alcool à emporter sont interdites sur l’ensemble du département. Les feux d’artifice et les engins pyrotechniques seront également bannis sur la voie publique, tout comme le transport et la vente de carburant en récipient. Les forces de l’ordre seront mobilisées pour empêcher tout acte de violences ou de dégradations urbaines et veiller à la sécurité routière.