Rhône : ouverture de trois nouveaux sites d’hébergement d’urgence

L’État finance chaque jour dans le Rhône 22 000 places d’hébergement d’urgence ou de logement adapté. En 10 ans, le nombre de places d’hébergement a plus que doublé (+130%) pour atteindre plus de 7 800 places. En complément, l’État finance 14 000 places dans le cadre du dispositif « logement d’abord ». 890 places ont également été ouvertes

pour les déplacés ukrainiens et 2330 places pour l’asile et l’intégration.



237 nouvelles places exceptionnelles seront mises à la disposition de la Maison de la Veille Sociale dans les

prochains jours :

• 50 places seront ouvertes, dès le 23 janvier 2023, au sein de l’hôpital Desgenettes dans le 3e arrondissement de Lyon grâce à l’accord et le soutien du Ministère des Armées et avec la mobilisation de l’Armée du Salut ;

• 140 places seront ouvertes, début février 2023 dans un bâtiment de la SNCF situé dans le 9e arrondissement de Lyon, avec l’intervention du Foyer Notre-Dame des Sans- Abris ;

• 47 places seront enfin ouvertes, à la fin du mois de février, dans l’ancien commissariat de Villefranche avec l’association Le Mas.

Ces nouvelles places viendront s’ajouter à la mobilisation en décembre de 550 places exceptionnelles et aux solutions mobilisées dans le cadre de l’activation du plan grand froid.