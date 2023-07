La Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’ouverture des commerces à Lyon et dans le département du Rhône ce dimanche 9 juillet. Une mesure exceptionnelle prise pour atténuer les perturbations liées aux émeutes qui ont frappé le territoire suite à la mort de Nahel et avaient causé de nombreux incidents en France et notamment au sein du département.

#SoutienAuxEntreprises | Compte tenu de l’impact direct des violences urbaines sur la fréquentation et l’activité des commerçants, la préfète a pris un arrêté autorisant l’ouverture exceptionnelle des #commerces le dimanche 9 juillet dans le #Rhône et la Métropole de #Lyon ⤵️ https://t.co/fKyAIeS1Jf pic.twitter.com/jtsRZIgV9c — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 6, 2023