Rhône : trois mois de travaux prévus sur l’A7 entre Saint-Fons et Ternay

À partir du lundi 14 mars, des travaux de minéralisation du terre-plein central de l’A7 entre Saint-Fons et Ternay vont être entamés et dureront trois mois. Si les travaux auront lieu de nuit, du lundi soir au vendredi matin, de 21 heures à 4 heures, ces derniers auront un impact sur la circulation en journée.

Lors des trois premières semaines de travaux, la vitesse sera limitée à 90km/h sur cette portion et la bande d’arrêt d’urgence sera réduite. Puis, à partir du 4 avril, indique Le Progrès, la vitesse sera réduite à 70 km/h au nord de l’échangeur n°7 (Solaize) et la largeur des voies et de la bande d’arrêt d’urgence sera modifiée dans le sens Marseille-Lyon. La nuit, la circulation sera encore plus perturbée, puisque des déviations seront mises en place pour éviter cette portion de l’A7 au moment où les travaux auront lieu.

Ce chantier de 6 millions d’euros doit permettre « (d’)isoler par des glissières en béton les piles de plusieurs ponts, (de) remplacer les glissières métalliques du terre-plein central de l’autoroute par des glissières en béton sur une distance de 3 km entre les échangeurs de Feyzin (n°6) et de Solaize (n°7) et (de) minéraliser l’espace entre les glissières du terre-plein central pour supprimer la végétation invasive au centre de la route, dont l’entretien entraîne une gêne a l’usager ».