Rhône : un chef d’entreprise paie une rançon pour sauver son fils durant une prise d’otages

Ce jeudi matin, à Bessenay, dans les Monts Lyonnais, un jeune homme de 28 ans, fils d’un chef d’entreprise, et sa compagne de 22 ans, ont été braqués avec des armes et pris en otages par une bande de quatre ou cinq malfaiteurs, selon le Progrès.



Encagoulés et sérieusement armés, les criminels ont conduit jusqu’à Limonest, où se trouve la SAAMP, la société du père de la victime, basée sur le traitement de métaux précieux.



S’en suit alors un chantage, forçant le gérant de l’entreprise à ouvrir les portes, à céder ses coffre-forts, et à charger de l’or dans les voitures.



Le père du fils a dans un second temps été forcé à conduire jusqu’à Vaulx-en-Velin pour déposer la rançon à une autre équipe de malfaiteurs, toujours introuvables pour la section de recherche de Lyon, à qui a été confiée la mission.



Le jeune couple a en revanche été retrouvé dans le parking de la Baraka, au parc de Miribel-Jonage à Neyron. Le père a lui été récupéré à Vaulx-en-Velin.