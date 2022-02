Rhône : un éco-aventurier va faire 7 marathons en 6 jours pour sensibiliser sur la sur pollution

Cette semaine, l’association Ploggathon, soutenue par le dispositif MAIF Sport Planète organise le Maskathon Week dans la Vallée du Rhône.

L’éco-aventurier Clément Chapel courra chaque jour un marathon de 42,2km dans les rues de plusieurs villes de Rhône-Alpes en ramassant des masques abandonnés pour les donner à l’artiste Carnet de Mimi, qui les transformera en une création de prêt-à-porter.

Pour la Ville de Lyon, le Maskathon sera organisé le 6 mars prochain. L’objectif est d’inviter le public à participer à l’opération pour courir, ramasser, échanger et sensibiliser le plus de personnes au sujet de la consommation, de la planète et de l’alimentation.

Un arbre fruitier planté en récompense

Pour chaque centaine d’euros donnés et chaque centaine de masques ramassés, l’association Ploggathon s’engage à planter un arbre fruitier à travers des plantations pédagogiques et citoyennes.



Une application, Trash Spotter, a été créée pour « chasser du masque », le seul objectif étant de capturer le plus de masques possibles. Les meilleurs chasseurs se verront récompenser chaque semaine.



Il est possible de faire un don à l’association : ici.