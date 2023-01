Rhône : un lynx aperçu dans une commune située près de Lyon

Au cours d’une battue aux gros gibiers effectuée ce samedi, quatre chasseurs ont formellement identifié la présence d’un lynx dans une forêt située dans la commune de Vaugneray, dans le Rhône, rapporte Le Progrès.

C’est la première fois dans l’histoire de la commune, qui est basée à une vingtaine de kilomètres de Lyon, qu’un félin de ce genre est aperçu.

La Fédération de chasse et l’Office français de la biodiversité ont été prévenus de la présence de ce lynx dans les bois et les battues ont été momentanément stoppées pour que l’animal puisse se nourrir et que les quotas ne soient pas dépassés, précise le quotidien.