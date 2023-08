D’après le groupement de gendarmerie du Rhône, un motard a été contrôlé à 152km/h le 18 août dernier sur une route limitée à 90 entre Anse et Quincieux, au sud de Villefranche-sur-Saône. Alors qu’il a refusé d’obtempérer, il a été identifié et retrouvé par la suite et sera ainsi jugé prochainement, alors que son deux roues a été saisi et placé en fourrière.