Ce jeudi après-midi, un accident a eu lieu entre deux piétons et un véhicule, à l’entrée de la ville de Saint-Bonnet-de-Mure, au niveau de la RN6.



Rapidement, six camions ont rejoint les lieux impliquant l’intervention de quinze pompiers et plusieurs agents du SAMU, d’après les informations du Progrès.



Parmi les victimes, l’une est en urgence absolue, l’autre en urgence relative.