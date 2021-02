Ce vendredi, dès 7 heures du matin, la neige va envahir Lyon et le reste du Rhône. 15 centimètres sont attendus en moyenne. La vague blanche ne durera qu’une journée dans le département. Le département du Rhône a été placé en alerte orange.



La neige risque bien de ne pas fondre avant le lundi matin, où la météo devrait offrir des températures plus clémentes (entre 6 °C et 8 °C).

❄ Attention : fortes chutes de neige prévues dans la Métropole de #Lyon ! La neige est annoncée ce vendredi 12 janvier à partir de 11h et jusqu’à 21h. 300 agents et 100 véhicules sont mobilisés dès 4h du matin. Prudence !



👉 https://t.co/bU5CSflYoR pic.twitter.com/8bmhuVIYCb — Métropole de Lyon (@grandlyon) February 11, 2021