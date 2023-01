Rhône : une journée de l’adoption organisée ce samedi par la SPA de Lyon

Ce samedi 21 janvier aura lieu une journée de l’adoption dans les refuges de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle à l’initiative de la SPA de Lyon. L’objectif étant qu’un maximum de chiens, de chats, de rongeurs ou autres animaux soient adoptés par des familles prêtes à donner de leur temps et de leur amour à ces animaux abandonnés. Une vente de boissons et de brioches permettra aussi de récolter des fonds pour les animaux.