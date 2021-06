Richie Porte remporte la 73e édition du Critérium du Dauphiné

🏁 🇺🇦 Mark Padun double la mise. 💪

🇦🇺@richie_porte remporte le #Dauphiné. 🏔

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 8ème étape.



🏁 🇺🇦 Mark Padun doubles up in Les Gets. 💪

🇦🇺@richie_porte wins the Dauphiné. 🏔

⏪ Relive the last kilometre of stage 8. pic.twitter.com/HWd3bXkfcI