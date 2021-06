Rilieux-la-Pape : le premier adjoint au maire victime de jets de pierres par des enfants

Suite à de nouvelles scènes d’incivilités et de dégradations dans des sous-sols du centre-ville de Rilieux-la-Pape, le premier adjoint au maire Julien Smati s’est rendu ce mardi au cœur du quartier des Semailles, auprès d’habitants lui faisant “part de leur exaspération quant à une délinquance de plus en plus jeune et sans limite”.



La suite de l’histoire, il la raconte sur sa page Facebook : “Alors que nous étions en train d’échanger, une bande de jeunes délinquants a fait irruption dans les garages. Je leur ai demandé la raison de leur présence. La réponse de leur part ne s’est pas faite attendre avec des cris, des invectives et des jets de pierre en notre direction. Après le caillassage, ces très jeunes voyous ont pris la fuite à toute allure et j’ai décidé naturellement de les poursuivre en courant. Un des habitants m’a emboité le pas et nous avons pu stopper les jeunes fuyards qui ont visiblement perdu leur courage et leur répondant en route. Les voyous étaient redevenus des enfants.”



Des enfants de 9 et 11 ans



À sa plus grande surprise, les deux agresseurs étaient âgés de seulement 9 et 11 ans. Interpellés par la police municipale, ces jeunes enfants craignent une procédure dont ils ont paradoxalement déjà l’habitude : “Le plus âgé m’avoue vouloir éviter une convocation par la police, comme ses amis. A 11 ans, il connait déjà la procédure.”



Le premier adjoint au maire de Rillieux s’interroge également sur la responsabilité de la famille auprès de ces enfants, qui ont ensuite été remis par les forces de l’ordre aux parents.



“Les policiers municipaux ont eu une discussion avec les parents avant de leur remettre leurs enfants. Peu de risques sont encourus pour ces faits, en dehors des mesures de réparation, mais cela peut nous permettre en tout cas d’établir un premier dialogue avec les familles”, conclut-il en expliquant que ce dialogue avec la famille peut potentiellement empêcher une récidive de l’enfant.