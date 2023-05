Rillieux-la-Pape : des violences urbaines dans le quartier des Semailles

Le quartier des Semailles (Rillieux-la-Pape) a été touché par une nuit de violences urbaines ce vendredi soir dès 20h. Une voiture a été incendiée sur un parking du quartier, provoquant l’incendie d’un second véhicule. Dans la foulée, plusieurs dégradations ont eu lieu dans le secteur, sans justification précise. Les pompiers sont intervenus une vingtaine de minutes après le premier incendie.



Des renforts de police ont été déployés et les TCL ont même été contraints d’arrêter de desservir dans le quartier Rillard. Des abribus et des poubelles ont également été brûlés. Une enquête a été ouverte. Aucune interpellation n’a été effectuée.