Rillieux : la police lance un appel à témoins suite à une disparition inquiétante

Un appel à témoins a été lancé suite à la disparition d’une sexagénaire. Cette habitante de Rillieux de 60 ans, n’a plus donné signe de vie depuis samedi après-midi. Elle aurait quitté son domicile vers 17h30.



La sexagénaire mesure 1m70, a les cheveux châtain-blond et les yeux gris-vert.



Au moment de sa disparition, elle portait une doudoune de couleur crème à capuche, un pantalon noir et des bottes de caoutchouc sombres.

Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat de Rillieux-la-Pape au 04 72 88 78 30.