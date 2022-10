Selon nos confrères du Progrès, un cycliste a été renversé par une voiture ce mercredi 12 octobre en fin de journée à Riorges. L’homme est âgé de 54 ans et a été percuté dans un rond-point. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont transporté la victime au centre hospitalier de Roanne. À l’arrivée des secours, le cinquantenaire avait des douleurs aux jambes et au ventre.