Rive-de-Gier : une station de lavage pour chiens en libre-service a vu le jour

Depuis quelques semaines, le magasin de bricolage Bricomarché situé à Rive-de-Gier a installé une machine de lavage pour chiens en libre-service. Comme pour un véhicule, l’utilisation de celle-ci est similaire à une station de lavage auto, avec insertion de la monnaie ou de jetons, choix du programme de lavage, puis le circuit lavage-shampoins-rinçage, avec produits anti-parasitaire et séchage, indique Le Progrès. La machine peut accueillir tous types de chiens et est recouverte d’un tapis antidérapant et d’une chaîne permettant de sécuriser la position de l’animal.

