Roanne : 10 véhicules incendiés après l’interpellation d’un individu

Une dizaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche à Roanne quelques minutes après l’interpellation d’un homme âgé de 22 ans aux alentours de 3h du matin.



L’individu aurait été arrêté après une soirée alcoolisée et marquée par des bagarres et des incivilités. Dans la foulée de cette arrestation, six véhicules auraient brûlés sur le parking de l’hôtel des ventes à Roanne, avant que deux autres voitures garées à proximité ne soient également touchés.



Selon les informations du Progrès, la façade de l’hôtel des ventes a été “partiellement endommagée, avec des vitres brisées et des panneaux tombés, la laine de verre située derrière ayant brûlé.” D’autres incendies se sont déclarés sur trois autres lieux de la ville, occasionnant deux feux de véhicule.



Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Roanne pour destruction de véhicules par un moyen dangereux. Le procureur évoque d’éventuelles “représailles” après l’arrestation de l’individu.