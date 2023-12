Roanne : des petits-déjeuners gratuits cet hiver

Des petits-déjeuners hivernaux gratuits à destination des publics isolés, seront proposés cet hiver à Roanne, chaque dimanche entre les 17 décembre et 31 mars.



Rendez-vous de 8h30 à 12h devant les clubs seniors Jean-Puy et Paul-Vernay, ainsi que les établissements France Services Saint-Clair et Parc.



“Durant tout l’hiver, cette action de solidarité rayonnera sur quatre quartiers différents de la commune, dont deux prioritaires”, précise dans un communiqué la Ville de Roanne. “Connus pour leur engagement sur le territoire (aide alimentaire, secourisme …), les bénévoles tiendront leur stand sur quatre sites par roulement, les dimanches matins de 8 h 30 à 12 h entre les 17 décembre et 31 mars : devant les clubs seniors Jean-Puy et Paul-Vernay, ainsi que les établissements France Services Saint-Clair et Parc.”