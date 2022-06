Roche-la-Molière : une voiture chute d’un pont, un blessé grave

Ce jeudi 9 juin, vers 21h00, deux hommes de 20 et 28 ans circulant en voiture à Roche-la-Molière, près de Saint-Etienne, sont tombés d’un pont et ont atterri sur une route située 6 mètres en contrebas, selon Le Progrès.



Pour des raisons encore inconnues, leur véhicule a quitté la voie et chuté d’un pont qu’ils étaient en train de traverser.



D’après le quotidien régional, les deux hommes ont été blessés : le plus jeune a été légèrement touché aux jambes tandis que le plus âgé a été transporté en urgence absolue vers l’hôpital Nord de Saint-Etienne.