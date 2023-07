Rockabylette : dernier jour avant la clôture du festival

La commune de Luzy (Nièvre), située près d’Autun (Saône-et-Loire), accueille le festival Rockabylette ce week-end, avec une dernière journée prévue ce dimanche pour mettre à l’honneur le rock, les mobylettes et… les brouettes.

Si quelques centaines de fans de mobylettes ont juché leur engin favori pour une balade dans le Morvan samedi, d’autres ont choisi de prendre part à une course de brouettes, une personne la conduisant tandis qu’une autre se trouvait à l’intérieur.

Lancé en 2014, le festival Rockabylette s’inscrit dans la thématique du vintage avec l’objectif de faire revivre le contexte des années 1950 à 1980, musique, véhicules à 2 ou 4 roues, mode, design ou danse et connaît depuis un réel succès en Bourgogne-Franche-Comté, avec près de 25 000 personnes recensées lors de sa dernière édition.

Le programme de ce dimanche 30 juillet :

9h – Départ Balade “Auto-Moto Morvan Tour”

10h – Marché Vintage : Ameublement – Mode – Disquaire – Objets – Relooking + Jeux : Jeux en bois – Arcade Legend – Baby Foot + Mobylette : Exposition mobylette & voiture – Youtubeur Mob – Stand 50 Factory – Brélon de Lyon (Baptême solex) – Atelier réparation + Magicien + Merchandising

10h30 – Départ Balade Mob “Tous à Poil”

11h – Chapiteau Rétro 60’s : Cours de danse

12h30 – Chapiteau Rétro 60’s : Wild Karma

13h30 – Course de lenteur

14h – Spectacle Jungle Five, Cie Five Foot Fingers

15h – Gymkhana

16h – Chapiteau Rétro 60’s : Cours de danse

17h – Spectacle Les Crounards, Cie Les Têtes d’Affiche

19h – Chapiteau Rétro 60’s : Terreur Twist (Surf)

21h – Fermeture