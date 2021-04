Rodéo sauvage : deux policiers blessés à Bourgoin

Dans la nuit du 22 avril, des affrontements entre bandes de quartier et forces de l’ordre ont éclaté à Bourgoin. Intervenant lors d’un rodéo sauvage dans le quartier Champaret, deux policiers ont été blessés suite à l’interpellation d’un jeune du quartier.



L’un d’eux a été touché à la tête et a subi plusieurs points de suture. L’autre policier a été blessé au poignet. Les deux hommes ont été transportés aux urgences. Ils ont porté plainte ce vendredi.



La nuit laissera place à une escalade de violences. Des poubelles seront brûlées et des mortiers seront tirés, obligeant le renfort de forces de l’ordre et de pompiers sur place. La tension ne redescendra que très tard dans la nuit.