Rodéo urbain à Vaulx-en-Velin : un jeune de 20 ans interpellé

Les 26 et 27 avril derniers, deux jeunes de 19 et 20 ans s’occupaient en effectuant des rodéos urbains dans les rues de Vaulx-en-Velin. Le tout au guidon d’une moto non homologué. Ils ont été présentés à la justice le 30 avril. L’un a été condamné à une peine avec sursis probatoire de 2 ans avec obligation de travail et stage route et le second à 105 heures de travaux d’intérêt généraux à effectuer dans un délai de 18 mois.

Ce lundi matin, à 11h, un troisième vaudais de 20 ans a été interpellé. Il est soupçonné d’avoir participé au rodéo urbain d’avril. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. Les forces de l’ordre ont découvert, lors de la perquisition, une moto 125. Il doit être présenté au parquet ce mardi en vue d’une comparution immédiate.