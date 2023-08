Rodez-ASSE : la justice ouvre une enquête après la bagarre entre supporters des Verts

Des membres des Magic Fans et des Green Angels se sont battus dans le parcage visiteurs à Rodez ce samedi après-midi quelques instants avant la rencontre entre Rodez et l’ASSE. Le coup d’envoi de la rencontre a d’ailleurs été retardé de 55 minutes. Après cet incident, la justice a ouvert une enquête et le club ligérien s’attend à être prochainement convoqué devant la commission de discipline de la LFP.



Selon les informations du Progrès, quelques blessés sont à déplorer après cette bagarre. La tension était déjà présente depuis la fin de la saison dernière entre les deux groupes de supporters des Verts. Pour rappel, l’ASSE s’est incliné à Rodez (2-1) à l’occasion de cette 2e journée de Ligue 2.