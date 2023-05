Roland-Garros : Caroline Garcia de retour sur les courts

La n°1 Française Caroline Garcia est de retour sur les courts de Roland Garros ce mercredi. La Lyonnaise est opposée à la Russe Blinkova. La Française s’est imposée au 1er tour face à la Chinoise Wang Xiyu sur le court Philippe Chatrier.



A noter également la présence sur la terre battue parisienne d’Ugo Humbert, Corentin Moutet, Lucas Pouille, Luca Van Assche et Léolia Jeanjean.



Pour rappel, ce mardi, Gaël Monfils a fini par s’imposer un 5 sets et plus de 3h 40 de jeu au premier tour du tournoi parisien. Il écarte l’Argentin Sebastien Baez après avoir été mené 4 jeu à 0 dans le dernier set.

