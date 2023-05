Roland Garros : Caroline Garcia fait son entrée en lice

Suite du premier tour de Roland Garros avec ce lundi, l’entrée en lice de Caroline Gracia.



La Lyonnaise fait face à la Chinoise Wang. Caroline Garcia prendra la suite de Djokovic sur le central.

On retrouvera également sur les courts Arthur Fils vainqueur ce week-end de l’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes. Ils seront au total six Français au programme, avec également Benoît Paire, et Kristina Mladenovic.



Ce dimanche, Léolia Jeanjean, Corentin Moutet, Ugo Humbert et Lucas Pouille se sont qualifiés pour le 2e tour.