Roland-Garros : Caroline Garcia qualifiée pour le 3e tour

Caroline Garcia s’est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros en battant la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en 2 sets (7-6 ; 6-2). L’ancienne n°4 mondiale qui a bataillé contre son adversaire et contre elle-même pour s’imposer. Elle a notamment dû faire appel au kiné deux fois durant le premier set. Le deuxième set a été beaucoup plus à l’avantage de la Lyonnaise qui l’emporte 6-2.

Elle atteint le troisième tour pour la troisième fois de sa carrière.



La Lyonnaise affrontera la Belge Elise Mertens ce vendredi pour une place en huitièmes de finale. A noter ce mercredi, la qualification pour le même stade de la compétition d’Hugo Gaston.



En revanche, le tournoi parisien, s’arrête là pour Benoit Paire, Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi.