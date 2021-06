Roland-Garros : Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sacrés en double

Pour la seconde fois de leur carrière, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le tournoi de double de Roland-Garros ce samedi soir à Paris.



La paire française s’est imposée en trois sets face à Alexander Bublik et Andrey Golubev (4-6, 7-6, 6-4). Pourtant, un peu plus tôt dans la rencontre, les Kazakhs ont posé de grosses difficultés aux tricolores. Après avoir mené un set à zéro, Alexander Bublik a même servi pour le match à 5-4 dans la deuxième manche.



Mais le duo français s’est bien repris pour finalement venir à bout des Kazakhs en trois sets.

A noter également que le jeune lyonnais Giovanni Mpetshi-Perricard a remporté la finale du double juniors avec son partenaire Arthur Fils.



Chez les femmes, en simple, Barbora Krejcikova a été sacrée ce samedi après-midi sur la terre battue parisienne après sa victoire en 3 sets contre Anastasia Pavlyuchenkova (6-1, 2-6, 6-4).



Ce dimanche après-midi, la finale homme opposera Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipas (15h).