Roland-Garros rembourse les billets

L’incertitude plane toujours sur une reprise des compétitions de tennis. Et même si Roland-Garros a annoncé le report de l’édition 2020 en septembre, on ne sait pas encore dans quelles conditions il pourrait se tenir.

Par conséquent, l’organisation a annoncé l’annulation et donc le remboursement des billets.



“La situation actuelle génère trop d’incertitudes pour tous les évènements rassemblant du public partout dans le monde. En attendant d’avoir dessiné tous les contours de l’organisation du tournoi, nous avons décidé de rembourser tous les billets. “