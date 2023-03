Roland Lescure se déplace au Salon Industrie à Lyon

Le ministre chargé de l’industrie Roland Lescure se rendra ce mardi 7 et mercredi 8 mars au Salon GLOBAL Industrie.



Avec 2300 exposants et plus de 50 000 visiteurs durant les 4 jours, le ministre sera présent afin d’inaugurer le salon.

Il réalisera plusieurs discours, des échanges sur des thèmes en lien avec l’industrie et un temps d’échange avec des jeunes collégiens des industries métallurgiques sur le stand de la fédération est au programme pour le ministre.