Romain Revelli devient le nouveau coach du FC Villefranche Beaujolais

C’est officiel, Romain Revelli devient le coach principal du FC Villefranche Beaujolais. Passé par l’ASSE où il a été l’adjoint de Christophe Galtier, il a également été l’entraineur principal d’Andrézieux, Evian, Thonon, Cholet ou encore de l’USL Dunkerque, plus récemment.

Il sera aidé dans sa mission de Jérémy Berthod, ancien joueur de l’OL, qui est nommé entraineur adjoint.

C’est un nouveau défi qui s’ouvre à l’entraîneur de 45 ans, qui se dit très heureux de rejoindre le club, avec lequel il possède une affinité particulière, qu’il explique avoir nourri au fur et à mesure des matchs disputés contre le FCVB : « Je suis très heureux d’entrainer Villefranche, j’ai toujours été attiré par ce club, que je trouve très intéressant. J’ai adoré les avoir en tant qu’adversaires. J’aime particulièrement ce côté « territorial », ils ont une solide base de supporters et un grand professionnalisme ».

Être confiant mais rester vigilant

Si le nouveau coach déclare vouloir « rester humble », il est tout de même capable de montrer les crocs et est bien déterminé à pousser l’équipe pour la maintenir. L’ancien adjoint de Galtier se dit d’ailleurs « confiant en ses idées », mais préfère « rester alerte » face à ce championnat de haut niveau. Pour maintenir le club et espérer gravir les places de la compétition, Romain Revelli sait qu’il devra être précis quant à la construction des effectifs et à ce qu’il demande aux joueurs. Et si l’entraineur n’hésitera pas à apporter la « patte Romain Revelli », il rassure tout de même : « Le principal, c’est de maintenir le club et surtout de faire plaisir aux supporters. Pour ça, on ne dénaturera pas le club. Il faut que l’équipe ressemble à ce à quoi une équipe de Villefranche doit ressembler ».

Rémi Sergio confirmé pour 2 ans

Autre bonne nouvelle pour le FCVB, Rémi Sergio prolonge son contrat pour 2 ans aux côtés du club. Nommé meilleur passeur caladois cette saison, il sera sans aucun doute être un atout de taille pour Villefranche.

De nouvelles recrues feront aussi leur entrée dans le vestiaire caladois : Julien Kouadio, défenseur, rejoint le FVCB en provenance du GOAL FC, accompagné de Mourad Louzif, milieu de terrain, et d’Oumar Sidibé, attaquant, qui arrivent tout deux de Paris 13 Atlético.

Romain Revelli a d’ailleurs annoncé vouloir reprendre l’entrainement le 2 juillet, six semaines exactement avant le début du championnat.