Roussillon-en-Morvan : un homme de 55 ans perd la vie suite à un accident de la route

Selon nos confrères d’Autun Infos, un homme de 55 ans a perdu le contrôle de son véhicule ce samedi 4 février à Roussillon-en-Morvan dans les gorges de la Canche et a effectué une sortie de route. L’homme revenait d’une partie de chasse selon le média local. Lorsque les secours sont arrivées sur place, l’homme était déjà décédé et n’a ainsi pas pu être sauvé. Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre pour déterminer les circonstances exactes de l’incident même si il semble d’ores et déjà que l’homme ne portait pas sa ceinture de sécurité et que la chaussée était glissante sur cette portion de route. La victime venait de Morey.