Royaume-Uni : Boris Johnson reste Premier ministre après avoir remporté un vote de confiance

Lundi, 54 lettres adressées par des députés, représentant 15% du groupe parlementaire, demandaient le départ de Boris Johnson du poste de Premier ministre britannique. Un seuil atteint qui permit de déclencher un vote de confiance de sa majorité le soir-même.

Mais à l’issue de ce vote, Boris Johnson est finalement parvenu à sauver sa peau à la tête du gouvernement, sortant vainqueur de ce vote avec 211 voix de députés conservateurs en sa faveur contre 148 demandant son départ lors d’un vote à bulletin secret.

Ce dernier reste malgré tout dans une position très fragile et est la cible de critiques de plus en plus nombreuses suite au retour de l’affaire du “partygate”, les fêtes à Downing Street pendant les confinements, relancée fin mai par un rapport détaillant les violations des règles édictées face au Covid par le Premier ministre.