Royaume-Uni : il repasse 157 fois le code de la route avant de le réussir

C’est au Royaume-Uni que l’homme de 42 ans a réussi son examen théorique du permis de conduire au bout de la 158ème fois. Selon LADBible, le quadragénaire aurait dépensé pas moins de 3.600 livres sterling (4.000 euros).

En 2019-2020, le taux de réussite aux épreuves pratiques du permis n’a été que de 46 % selon Driver and Vehicle Standards Agency.

En deuxième position, une Anglaise de 34 ans qui l’a passé 117 fois mais en vain. Elle est suivie par un Gallois de 32 ans, recalé 94 fois.

Mais il s’agit en effet d’une épreuve plus difficile qu’en France. Au Royaume-Uni, l’épreuve du Code de la route est composée d’un test de perception du danger. C’est-à-dire que les candidats doivent visionner 14 vidéos et cliquer sur l’écran dès qu’ils voient une situation de danger. Et la vitesse de réaction de l’apprenti conducteur entre en compte dans le calcul des points.

Selon OuestFrance, la partie pratique quant à elle est aussi plus compliqué. Elle commence par un contrôle de la vue, qui consiste entre autres à lire une plaque d’immatriculation située à 20 m de distance.