Les médecins de Buckingham Palace ont alerté sur l’état de santé de la reine d’Angleterre Elizabeth II. Âgé de 96 ans, la souveraine serait très fatiguée et se reposerait dans son château de Balmoral en Ecosse. Son fils et successeur, le prince Charles, et ses trois autres fils, ainsi que ses petits-fils, William et Harry, devaient se rendre cet après-midi à son chevet.