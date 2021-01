RTE demande aux Français de réduire leur consommation d’électricité

Une vague de froid frappe actuellement la France, entre -4 et 4,5°C sous les normales de la saison. A cette occasion, RTE (Réseau de transport d’électricité) a pris les devants et a demandé à la population de moins consommer jusqu’à 13h. Les besoins des Français ne devraient pas pour autant être entachés.

Pour faire des économies, mais surtout éviter des coupures d’électricité, il suffit par exemple d’éteindre une ampoule. 600 MW seraient alors gagnés. Il s’agirait d’ailleurs à titre comparatif de la consommation de ville de Toulouse, comme l’indique RTE sur son site.

Pour véritablement assurer la sécurité des Français, l’organisation annonce disposer “d’autres leviers pour garantir la sécurité d’approvisionnement”.

Cela passe par “l’interruptibilité”, correspondant à “l’arrêt de la consommation de sites industriels gros consommateurs et sous contrats avec RTE.” En second lieu par la “baisse de la tension sur le réseau de distribution de 5% qui réduit très légèrement la performance des appareils électriques” puis en “dernier recours, des coupures d’électricité organisées, localisées et temporaires.”