Rugby : Bourgoin invite ses habitants à battre le record de passes consécutives

À l’occasion de la Coupe du Monde de rugby 2023, la Ville de Bourgoin-Jallieu donne rendez-vous à ses habitants le 23 septembre prochain pour tenter de battre le record mondial du nombre de passes consécutives de rugby. Mais attention, cette épreuve n’en sera pas des moindres ! Pour battre le record, il faudra atteindre les 280 passes consécutives ; un palmarès dont l’équipe des Dragons de Newport est titulaire depuis 2010.

Pour les amateurs du ballon ovale, mais aussi pour toutes les personnes qui ont envie de participer à cet exploit : le coup d’envoi partira du parc Lilattes à 9 heures et se terminera par un essai plaqué la place Carnot. Et pour plus d’amusement, il est vivement recommandé de venir habillé en tenue de rugby, ou de se déguiser !

Pour participer à l’évènement, inscrivez-vous ici ; les inscriptions seront ouvertes entre le lundi 10 juillet midi et le mercredi 13 septembre minuit.