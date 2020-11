Rugby : Christophe Dominici est décédé

Enorme choc pour la planète rugby. L’ancien international Christophe Dominici a été retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud ce mardi.



L’ex-ailier du XV de France comptait 65 sélections avec l’équipe de France. Il avait joué à Toulon mais aussi au Stade Français pendant 11 saisons entre 1997 et 2008. Il avait remporté 5 fois le titre de champion de France.

Parmi les nombreux essais qu’il a inscrits, on retiendra son essai inscrit face aux All Blacks, en 1999. Christophe Dominici avait 48 ans.



Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Nanterre. Il aurait une chute de 20 mètres et est mort sur le coup.