Rugby : la France domine la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial 2023

Le XV de France s’est imposé ce vendredi soir au stade de France contre la Nouvelle-Zélande (27-13) en ouverture de la Coupe du monde 2023 qui se déroule en France. Les Bleus débutent parfaitement le tournoi avec cette victoire logique face à la meilleure nation de sa poule. Pourtant, tout n’a pas toujours été facile dans cette rencontre, notamment lors de la première période.



La tension était palpable chez les Français en début de rencontre. Illustration avec l’essai encaissé après seulement trois minutes de jeu. S’en suit une première mi-temps pénible avec des Bleus qui virent finalement en tête à la mi-temps grâce au pied de Thomas Ramos (9-8).



En deuxième période, même chose. Les Bleus attaquent bien mais sont punis par un essai de l’intenable Mark Telea (44′). Mais paradoxalement, les joueurs de Fabien Galthié sont enfin entrés dans leur match. Des efforts enfin récompensés par l’essai de Damian Penaud à la 56e minute. La France gère ensuite et creuse l’écart grâce aux deux nouvelles pénalités de Thomas Ramos (66′ et 75′), avant l’essai de la victoire inscrit par Melvin Jaminet (79′).



Les coéquipiers d’Antoine Dupont affronteront l’Uruguay jeudi prochain (21h) au stade Pierre Mauroy pour leur second match de poule, avant de défier la Namibie et l’Italie.