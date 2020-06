Rugby: le calendrier international 2020 n’est pas encore fixé

Les acteurs du rugby ont annoncé avoir reporté la décision concernant le calendrier international 2020. World Rugby se prononcera le 30 juin pour déterminer le nombre de matchs internationaux cet automne.

Les Six Nations du Tournoi, les quatre du Rugby Championship, les Lions britanniques et irlandais, l’organisateur des Coupes d’Europe l’EPCR, les trois ligues européennes (Premiership, Top 14 et Pro 14) se sont réunis lundi en visioconférence.

Discussions pour un aménagement du calendrier

Le but de cette réunion était de discuter de l’aménagement du calendrier. “La pandémie de Covid-19 ayant un impact significatif sur le calendrier 2020 et les finances des fédérations et des clubs, toutes les parties ont reconnu la nécessité de convenir d’une solution de compromis qui permette à la fois aux compétitions nationales et internationales de se terminer cette année” précise le communiqué.

Les Bleus souhaiteraient rattraper notamment leur match contre l’Irlande, dans le cadre du tournoi des Six Nations. Deuxième, à égalité avec l’Angleterre, la France espère décrocher ainsi un titre qu’elle n’a plus remporté depuis 2010.