Rugby : Le Creusot domine le derby saône-et-loirien face à Chalon

Le temps n’était pourtant pas à la fête ce dimanche 13 mars avec une pluie diluvienne qui s’abattait sur le stade Léo-Lagrange de Chalon. Mais il n’a pas empêché les plus de 2000 spectateurs présents de profiter du derby saône-et-loirien entre Chalon-sur-Saône et Le Creusot. Un match qui a tourné en faveur des visiteurs sur le score de 10 à 26 avec notamment 4 essais de pénalités inscrits par les Creusotins. Après ce match, les vainqueurs se situaient à la 7e place du classement de Fédérale 2 à égalité de points avec Dole, 6e. De l’autre côté, les Chalonnais, eux, sont 9e avec 8 points d’avance sur le 10e, Antony, et 7 points de retard sur le 8e, Pontarlier.