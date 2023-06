Rugby : le CS Vienne accepte sa montée en Nationale

Monté en Nationale sur le terrain, le CS Vienne avait jusqu’à ce vendredi pour faire savoir aux instances s’il décidait de jouer ou non au troisième échelon du rugby français. Le club a pris sa décision et évoluera bien un cran plus l’an prochain.

Joueurs et dirigeants ont longuement échangés entre eux et avec les élus, dont le maire de Vienne Thierry Kovacs, avant d’entériner cette décision. Le club aura le plus petit budget de Nationale, environ 1,5 million d’euros.