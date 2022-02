Rugby : le LOU se déplace à Castres pour le choc de ce week-end

Après avoir enchainé 4 victoires d’affilée en autant de matchs de championnat, le LOU Rugby s’apprête à affronter Castres. Les joueurs de Pierre Mignoni ne devront pas rentrer bredouilles de ce déplacement puisque ce match risque de compter pour la fin de championnat.

Les Lyonnais aborderont ce match plein de confiance après leur victoire du week-end dernier face au Stade Français (26-22). Cette fois-ci, le LOU sera opposé à un adversaire beaucoup plus coriace et il faudra que les joueurs soient concentrés et disciplinés tout le long des 80 minutes.

Du côté de Castres, les joueurs auront soif de revanche après la défaite subie au match aller au Matmut Stadium de Gerland (30-23). Avec 10 victoires en 17 matchs pour les deux clubs, ce match est important afin de continuer de s’accrocher au podium qui est l’objectif des deux équipes pour cette fin de saison.

La rencontre se déroulera ce samedi à 17h sur la pelouse du Stade Pierre-Fabre.