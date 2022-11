Rugby : une amende et un retrait de points pour Grenoble

Le Conseil de Discipline du Rugby Français a annoncé avoir sanctionné Grenoble et Carcassonne. Le FCG écope d’un retrait de cinq points, dont deux avec sursis, et d’une amende de 20 000 euros.



Le club de Pro D2 a été entendu pour “non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP“. Le FCG dispose d’un délai de sept jours pour faire appel et tenter de réduire sa peine.



Dans un communiqué, Grenoble indique que “le FC Grenoble Rugby a toujours travaillé en étroite collaboration et dans le plus profond respect des instances du rugby français et continuera à le faire. Face à ces sanctions, le club se réserve le droit de faire appel de cette décision. “